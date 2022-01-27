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Китай призвал США всерьез отнестись к озабоченностям России по безопасности

Министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И заявил, что необходимо отказаться от менталитета эпохи холодной войны и путем переговоров создать сбалансированный, эффективный и жизнестойкий механизм обеспечения безопасности в Европе

ПЕКИН, 27 января. /ТАСС/. Правительство Китая призывает власти США серьезным образом отнестись к озабоченностям России в сфере безопасности и учесть их. Об этом в четверг в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И.

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"Рациональные озабоченности России в сфере безопасности должны быть восприняты всерьез и урегулированы", - приводятся его слова в сообщении МИД КНР.

"Безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет нанесения ущерба безопасности другой страны. В то же время региональная безопасность не может обеспечиваться за счет усиления и даже расширения военных альянсов", - добавил министр.

По его словам, необходимо отказаться от менталитета эпохи холодной войны и путем переговоров создать сбалансированный, эффективный и жизнестойкий механизм обеспечения безопасности в Европе.

Министерство иностранных дел России 17 декабря прошлого года опубликовало российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Соединенных Штатов и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных.

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