Власти Финляндии пока не рассматривают возможность вступления страны в НАТО

МАДРИД, 27 января. /ТАСС/. Правительство Финляндии сейчас не рассматривает возможность вступления страны в НАТО. Об этом заявила премьер-министр республики Санна Марин в опубликованном в четверг интервью газете El Pais.

"Мы не обсуждаем эту возможность [о присоединении к альянсу] сейчас, но мы сохраняем за собой возможность сделать это в будущем - в случае, если мы так решим", - отметила политик. "В последние годы мы очень сблизились с НАТО, и наша основная структура безопасности - это ЕС", - подчеркнула она.

Марин добавила, что принятые Москвой контрмеры в ответ на санкции Запада повлияли на Финляндию. "Тем не менее наши [с РФ] коммерческие отношения продолжаются, - отметила премьер. - Важно, чтобы ЕС был сплочен, чтобы дать убедительный ответ, если Россия пройдет дальше со своей агрессией против Украины".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.