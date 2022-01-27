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В ЛНР заявили, что главком проведет рекогносцировку на направлении главного удара ВСУ

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что за прошедшие сутки зафиксировали 37 попыток ведения воздушной разведки ВСУ

ЛУГАНСК, 27 января. /ТАСС/. Главнокомандующий ВС Украины (ВСУ) Валерий Залужный вскоре прибудет в Донбасс, чтобы провести рекогносцировку на направлении возможного главного удара. Об этом в четверг заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.

"По данным нашей агентурной разведки, в ближайшие дни в район расположения 30-й ОМБр (отдельная механизированная бригада - прим. ТАСС) ожидается прибытие главнокомандующего ВСУ генерала [Валерия] Залужного с группой офицеров украинского генерального штаба для проведения рекогносцировки. Предполагаем, что на данном направлении может быть направление главного удара ВСУ", - приводит его слова пресс-служба Народной милиции.

Также Филипоненко сообщил, что за прошедшие сутки зафиксировано 37 попыток ведения воздушной разведки ВСУ. "Отмечается активизация всех видов разведки противника", - подчеркнул он.

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