Суд на Украине оставил в силе пожизненный приговор экс-главе ЛНР Игорю Плотницкому

КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Днепровский апелляционный суд оставил в силе пожизненные приговоры бывшему главе провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорю Плотницкому и его соратникам в деле о катастрофе военного самолета Ил-76. Об этом сообщает в четверг офис генпрокурора Украины.

"Днепровский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры и оставил без изменений решение суда первой инстанции, которым к пожизненному лишению свободы приговорен бывший руководитель террористической организации "ЛНР" Игорь Плотницкий, заместитель командира незаконного вооруженного формирования "Батальон Заря" Андрей Патрушев и командир батальона боевиков "Витязь" Алексей Гуреев. Они осуждены за совершение террористического акта (ч. 3 ст. 258 УК Украины)", - отмечается в сообщении.