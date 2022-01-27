Шесть онкобольных подали в суд Токио на оператора АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 27 января. /ТАСС/. Шесть человек, у которых был диагностирован рак щитовидной железы, подали иск в Токийский окружной суд против компании - оператора японской аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power (TEPCO). Как сообщает в четверг агентство Kyodo, истцы утверждают, что болезнь возникла у них под воздействием радиации после аварии на атомной станции.

Обратившиеся в суд проживали на территории префектуры Фукусима, на момент инцидента им было от 6 до 16 лет. В подростковом возрасте у них были выявлены злокачественные опухоли. Двоим заболевшим впоследствии вырезали половину щитовидной железы, четверым полностью удалили ее. В связи с этим они потребовали от TEPCO компенсации на общую сумму 616 млн иен (порядка $5,3 млн).

По данным Киодо, представители компании-оператора пообещали добросовестно отреагировать на иск после изучения обстоятельств этого дела.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда в результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В трех реакторах расплавилось ядерное топливо, которое прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода и выбросом большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Отдельные "пятна" радиации были обнаружены и в других частях Японии.