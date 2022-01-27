Главу МИД Британии обвинили в растрате госсредств из-за полета на правительственном Airbus

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс попала под шквал критики после того, как на прошлой неделе для совершения официального визита в Австралию воспользовалась правительственным самолетом взамен коммерческого рейса. Как сообщила в четверг газета The Independent, поездка министра в обе стороны обошлась налогоплательщикам королевства в £500 тыс. фунтов ($670 тыс.).

Отмечается, что Трасс решила воспользоваться правительственным самолетом Airbus A321, несмотря на наличие доступных билетов на рейс Лондон - Сидней с пересадкой в городе Дарвин на севере Австралии, который к тому же быстрее добрался до конечной точки. По информации издания, глава МИД вылетела из аэропорта Станстед в английском графстве Эссекс в полдень 18 января, и в ходе полета Airbus A321 дважды останавливался на дозаправку - в Дубае (ОАЭ) и Куала-Лумпуре (Малайзия).

В итоге, как указала газета, руководитель внешнеполитического ведомства прилетела в Сидней за полночь по местному времени 20 января - это на пять часов позже, чем если бы она воспользовалась коммерческим рейсом самолета австралийской компании Qantas, который вылетел из лондонского аэропорта Хитроу утром 18 января. В самой Австралии Трасс 22 января совершила перелет на Airbus A321 из Сиднея в Аделаиду, где выступила с речью, также отказавшись от услуг коммерческих перевозчиков.

В тот же день вечером она покинула страну, улетев в Великобританию таким же маршрутом через Дубай и Куала-Лумпур. В аэропорту Станстед министр оказалась в 13:20 по лондонскому времени 23 января. Издание подчеркнуло, что Трасс вечером 22 января могла воспользоваться рейсом Qantas, который бы доставил ее в британскую столицу с пересадкой в Дарвине на девять часов быстрее. Эксперты газеты подсчитали, что полет главы МИД обошелся казне "по меньшей мере в полмиллиона фунтов", в то время как коммерческие рейсы стоили бы не более £8 тыс. ($10,7 тыс.).

Предполагается, что Трасс воспользовалась правительственным самолетом "по соображениям безопасности". Всего на борту Airbus A321 во время полета присутствовали 14 представителей британских властей, включая министра.

The Independent также обратила внимание на то, что в общей сложности, по оценке экспертов, за время маршрута самолет потребил около 150 тонн топлива, а объем выбросов углекислого газа составил порядка 500 тонн. Экоактивисты на этом фоне обвинили правительство в нежелании серьезно заниматься борьбой с окружающей средой и предпринимать усилия по сокращению "углеродного следа".

Мнение оппозиции и властей

Заместитель руководителя оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Анджела Рэйнер заявила, что действия Трасс показывают, "насколько сильно правительство консерваторов не уважает налогоплательщиков". В Шотландской национальной партии полеты главы МИД на правительственном самолете назвали "гротескным нецелевым использованием денег налогоплательщиков".

В свою очередь в самом ведомстве указали, что "поездка с использованием правительственного транспорта полностью соответствует правилам, установленным в министерском кодексе поведения".