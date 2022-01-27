Катар, Турция и талибы обсудили в Дохе вопросы управления аэропортом Кабула

КАИР, 27 января. /ТАСС/. Переговоры по вопросам эксплуатации аэропорта Кабула состоялись в четверг в Дохе с участием делегаций Катара, Турции и захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом говорится в заявлении МИД эмирата, опубликованном на его сайте.

"Сегодня в Дохе завершилась трехсторонняя встреча делегаций Государства Катар, Турецкой Республики и [сформированного талибами] временного правительства Афганистана по вопросам управления международного аэропорта Кабула. В ходе консультаций был согласован ряд ключевых пунктов относительно эксплуатации воздушной гавани", - подчеркивается в сообщении.

В нем отмечается, что предыдущий раунд переговоров по данному вопросу состоялся на прошлой неделе в столице Афганистана. Как указали в катарском внешнеполитическом ведомстве, на следующей неделе должна пройти заключительная встреча по кабульскому аэропорту, однако место ее проведения пока не уточняется.

20 января источники ТАСС в МИД Турции сообщили, что Анкара и Доха достигли соглашения о совместной охране территории аэропорта Кабула, но продолжают переговоры по ряду связанных с этим вопросов.

Взлетно-посадочная полоса и терминалы аэропорта афганской столицы были сильно повреждены из-за царившего в воздушной гавани хаоса при эвакуации преимущественно граждан западных стран и сотрудничавших с ними афганцев после захвата талибами в 2021 году власти в стране, а также из-за произошедшего возле нее 26 августа крупного теракта. С конца августа технические специалисты из Катара и Турции помогают наладить работу аэропорта.