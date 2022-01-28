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Зеленский назначил и.о. командующего Нацгвардией Украины Юрия Лебедя

Тем же указом президент Украины уволил с этой должности Николая Балана

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности командующего Нацгвардией (НГУ) Николая Балана и назначил исполняющим обязанности ее главы генерал-лейтенанта Юрия Лебедя. Соответствующие указы появились в пятницу на сайте офиса президента Украины.

"Уволить Балана Николая Ивановича с должности командующего Национальной гвардией Украины", - говорится в документе. Другим указом президент распорядился "назначить генерал-лейтенанта Юрия Лебедя исполняющим обязанности командующего Нацгвардией". До этого Лебедь занимал должность заместителя командующего НГУ.

Теги
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