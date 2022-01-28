Власти Южной Кореи создали группу для оценки рисков напряженности вокруг Украины

СЕУЛ, 28 января. /ТАСС/. Правительство Республики Корея сформировало межведомственную группу для реагирования на возможные последствия напряженности вокруг Украины. Об этом сообщило в пятницу министерство финансов страны.

Данное решение принято по итогам совещания во главе с руководителем Минфина, вице-премьером Хон Нам Ги. В специальную группу вошли представители МИД, Центробанка, Минсельхоза и других ведомств. Их задачей будет ежедневный мониторинг ситуации и выработка мер реагирования на значимые изменения в ней, в первую очередь в сферах финансов и логистики.

Как отмечается в сообщении Минфина, ожидается, что ситуация вокруг Украины "окажет ограниченное влияние на южнокорейскую экономику в краткосрочном периоде, учитывая, что небольшие объемы товарооборота с Россией и Украиной, а также то, что Республика Корея обеспечила достаточные запасы сырьевых материалов и продовольствия".

Ведомство указало, что Россия занимает 12-е место среди крупнейших южнокорейских торговых партнеров, а Украина - 64-е. "Тем не менее в случае ухудшения ситуации риски для экономики Республики Корея возрастут", - отмечается в сообщении.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом Песков не исключил вероятность провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.