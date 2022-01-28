В Польше заявили, что не видят военной угрозы

ВАРШАВА, 28 января. /ТАСС/. Власти Польши не видят непосредственной военной угрозы для страны, но отмечают меняющуюся ситуацию в области безопасности в своем регионе. Об этом заявил в пятницу президент Польши Анджей Дуда, открывая заседание Совета национальной безопасности республики.

"Можно смело сказать, что такой ситуации, как сейчас, не было с 1989 года. Она специфическая", - сказал польский лидер. "Я, как и те, с кем я говорил, убеждены, что серьезной угрозы для Польши, непосредственной военной [угрозы], сейчас нет. Нет никаких сигналов, которые указывали бы на такую непосредственную угрозу", - констатировал он.

"Но, без сомнения, на наших глазах ситуация в области военной безопасности в нашей части Европы меняется", - подчеркнул Дуда.

В заседаниях Совбеза принимают участие спикеры верхней и нижней палат парламента, премьер-министр, главы МИД, МВД, Минобороны, министр-координатор спецслужб, руководители парламентских фракций, представитель аппарата президента и глава Бюро национальной безопасности.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он также заявил, что Россия перемещает войска в пределах своей территории на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.