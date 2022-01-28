В Мали пока не требуют вывода из страны сил Франции

ПРЕТОРИЯ, 28 января. /ТАСС/. Правительство Мали сейчас не рассматривает вариант направления Франции требования вывести войска с малийской территории. Об этом заявил в пятницу в интервью радиостанции Radio France Internationale министр иностранных дел и международного сотрудничества переходного правительства Мали Абдулайе Диоп.

"Однако мы ничего и не исключаем в своих отношениях с Парижем, если наши интересы не будут приниматься во внимание, - подчеркнул глава МИД. - Любое иностранное присутствие в Мали должно соответствовать нашим законам и отвечать высшим интересам страны. В первую очередь это касается контингентов иностранных сил".

На текущей неделе власти Мали потребовали от Дании немедленно вывести свой контингент, который прибыл для участия в европейской антитеррористической операции "Такуба" в регионе Сахель. Правительство Мали отметило, что датчане прибыли в страну без согласия властей. Ожидается, что подразделение Дании в составе 90 бойцов спецназа покинет территорию Мали до конца текущей недели.

В конце декабря власти Мали запросили у Франции документы, касающиеся нахождения французских военных на территории Мали в рамках операций "Бархан" и "Такуба". Пока они еще не поступили в Мали.

Мали с августа 2020 года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент страны Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с полковником Ассими Гоитой назначила временным президентом Ба Ндао. Однако 26 мая 2021 года он был смещен той же группой военных, при этом постановлением Конституционного суда Мали Гоита был назначен главой государства на переходный период. Мали находится сейчас под жесткими санкциями Экономического сообщества стран Западной Африки, которое требует от военного руководства скорейшего восстановления гражданской формы правления и проведения выборов.