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Зеленский указал ФРГ на необходимость помогать Украине с оружием, "когда это нужно"

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на отказ Германии поставлять оружие на Украину заявил о необходимости помогать в этом вопросе, когда страна действительно нуждается.

"Я про оружие: очень важно предоставлять помощь тогда, когда это нужно. Это серьезный сигнал, вызов. Я не желаю Германии, ее народу, чтоб вы чувствовали то, что чувствуем мы, чтоб вы когда-то чувствовали это на границах вашего государства. Я этого не желаю", - сказал Зеленский в пятницу в интервью иностранным СМИ.

Теги
УкраинаГерманияЗеленский, Владимир Александрович
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