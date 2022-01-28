{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Украину прибыл очередной борт из США с 81 тонной боеприпасов

Министр обороны Украины Алексей Резников поблагодарил американскую сторону за помощь

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. США доставили на Украину очередную партию боеприпасов различного калибра, сообщил в пятницу министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

На эту тему
Хроника конфликта и поставок на Украину современных видов оружия
Хроника конфликта и поставок на Украину современных видов оружия

На Украину "доставлена 81 тонна боеприпасов различного калибра, на следующей неделе ждем следующих американских самолетов с военно-технической помощью для усиления украинской обороноспособности", написал он. Резников поблагодарил американскую сторону за помощь.

Издание РБК-Украина сообщило в пятницу со ссылкой на источник в украинском министерстве обороны, что США в общей сложности планируют доставить Украине военную помощь 45 авиарейсами на сумму около $200 млн. Американская помощь включает боеприпасы, противотанковые средства, стрелковое оружие и др.

Теги
УкраинаСША
Кризис на Украине
Пентагон заявил, что военные США не будут принимать участие в боевых действиях на Украине
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон пока не перебрасывал никаких сил в Европу в связи с Украиной
Читать полностью