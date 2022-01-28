На Украину прибыл очередной борт из США с 81 тонной боеприпасов

КИЕВ, 28 января. /ТАСС/. США доставили на Украину очередную партию боеприпасов различного калибра, сообщил в пятницу министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter .

На Украину "доставлена 81 тонна боеприпасов различного калибра, на следующей неделе ждем следующих американских самолетов с военно-технической помощью для усиления украинской обороноспособности", написал он. Резников поблагодарил американскую сторону за помощь.

Издание РБК-Украина сообщило в пятницу со ссылкой на источник в украинском министерстве обороны, что США в общей сложности планируют доставить Украине военную помощь 45 авиарейсами на сумму около $200 млн. Американская помощь включает боеприпасы, противотанковые средства, стрелковое оружие и др.