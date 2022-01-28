Министры обороны США и ФРГ обсудили ситуацию вокруг Украины

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин и его коллега из ФРГ Кристине Ламбрехт обсудили в пятницу дипломатические контакты с Россией в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби по итогам переговоров.

"Остин и Ламбрехт обсудили обеспокоенность по поводу продолжающегося неспровоцированного наращивания Россией вооруженных сил вблизи и на территории Украины. Оба министра подчеркнули свою решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Министры обсудили последние дипломатические контакты с Россией, необходимость для России свернуть с опасного пути, и согласились, что Россия столкнется с серьезными последствиями в случае дальнейшего вторжения на Украину", - утверждается в документе.

Остин и Ламбрехт также "обменялись мнениями о важности сохранения единства НАТО и значительного сдерживания на восточном фланге НАТО". "Они договорились оставаться в тесном контакте по мере развития ситуации", - заключил Кирби.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о якобы возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.