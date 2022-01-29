Журналист рассказал, почему Нидерланды не подали в суд на Киев по делу MH17

ГААГА, 29 января. /ТАСС/. Правительство Нидерландов и родственники погибших в результате крушения малайзийского Boeing MH17 не стали подавать жалобу в суд на действия Украины, которая в 2014 году не закрыла свое воздушное пространство для гражданских самолетов, поскольку опасались, что это может поставить под угрозу сотрудничество с Киевом в расследовании причин катастрофы. Об этом ТАСС сообщил нидерландский независимый журналист Эрик ван де Бейк, в распоряжении которого оказались документы голландского фонда помощи родственникам жертв катастрофы Stichting Vliegramp MH17.

"Алмаз-Антей" о крушении "Боинга" ТАСС публикует презентацию "Алмаз-Антея", в которой детально описана вероятная версия событий, произошедших в небе над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года

Эти данные ван де Бейк также приводит в своей книге MH17 De Onderste Steen ("MH17: суть дела"), которая вышла в свет в пятницу на нидерландском языке. "Согласно документу, который я получил от фонда Stichting Vliegramp, правительство Нидерландов сообщило ему, что судебное преследование Украины могло бы поставить под угрозу сотрудничество двух стран в рамках Совместной следственной группы (ССГ), а следовательно, поиск тех, кто запустил роковую ракету и тех, кто ими командовал", - отметил ван де Бейк. Россию не включили в состав в ССГ, но, как напомнил журналист, Москва сотрудничала с группой и неоднократно отвечала на ее запросы, предоставляя необходимую информацию.

По словам ван де Бейка, из другого документа фонда следует, что адвокаты родственников погибших придерживались схожей с нидерландским кабмином точки зрения и советовали им подавать жалобу против РФ, но не преследовать Украину в судебном порядке. "Кроме того, защитники членов семей жертв договорились о том, что подача жалобы против России будет производиться в соответствии с принципом "нет результата - нет оплаты". Для возбуждения судебного дела против Украины такие условия не предлагались", - добавил ван де Бейк.

Он подчеркнул, что парламент королевства неоднократно подталкивал правительство к принятию правовых мер против Украины, но кабмин в конечном итоге отказался это делать, сославшись на отсутствие законных оснований. "При этом правительство Нидерландов никогда открыто не заявляло о том, что это [судебное преследование Украины] может поставить под угрозу сотрудничество с Киевом в Совместной следственной группе", - отметил ван де Бейк.

Он также добавил, что, по его мнению, прокуратура Нидерландов не предоставила окончательных доказательств того, что российский ЗРК "Бук" с российским расчетом сбил MH17.

О книге

Книга MH17 De Onderste Steen основана на более чем 2 тыс. источниках, среди которых материалы судебных разбирательств в Нидерландах по делу о крушении малайзийского Boeing, документы, в том числе конфиденциальные, стенограммы дебатов в голландском парламенте, интервью, сообщения в международной прессе и другие материалы.

Крушение MH17

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Совместная следственная группа в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Процесс над обвиняемыми проходит заочно, интересы Пулатова представляют два голландских адвоката.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие к результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе расследования.

При этом, как ранее напомнил МИД России, Москва изначально предлагала работать совместно, но вместо этого международные следователи отстранили РФ от полноценного участия в ССГ, отведя российским усилиям лишь второстепенную роль.