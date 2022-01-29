В ДНР сообщили, что при обстреле ВСУ территории республики ранен мирный житель

ДОНЕЦК, 29 января. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на субботу обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР) в районе поселка Александровка, ранен мирный житель. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"В результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины] пулевое ранение бедра получил мужчина 1967 года рождения", - говорится в Telegram-канале представительства в субботу.

Сообщается, что пострадавший госпитализирован, его состояние врачи оценили как средней тяжести. Оперативная группа представительства ДНР в СЦКК работает на месте происшествия.

С 27 июля 2020 года в Донбассе формально действует пакет мер усиления и контроля перемирия. Документ, в частности, запрещает применение оружия, размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, инженерные работы на позициях, полеты беспилотников, за исключением БПЛА наблюдателей ОБСЕ.