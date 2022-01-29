Глава фракции социал-демократов в Бундестаге призвал возродить "нормандский формат"

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених выступил за возрождение "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) для разрешения кризиса на Украине, отметив, что снизить напряженность можно лишь дипломатическим путем. Такое мнение он высказал в опубликованном в субботу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

"Мы должны настойчиво пытаться разрешить конфликт между Россией и Украиной дипломатическим путем. Это включает в себя возрождение "нормандского формата" и тесное взаимодействие с нашими партнерами в ЕС и НАТО", - отметил Мютцених. При этом он напомнил, что Германия отказалась поставлять оружие Киеву, поскольку ФРГ не обеспечивает оружием страны с территориальными конфликтами. "Наша роль и задача по поддержанию - хотя и хрупкого - мира и посредничеству в разрешении [конфликта] не усиливаются поставками оружия Киеву. Традиция внешней политики Германии заключается в том, что мы сдерживаем экспорт вооружений, особенно в зоны конфликтов", - подчеркнул Мютцених.

Вместе с тем он заметил, что Германия оказывает экономическую поддержку Украине в виде инвестирования и поставок вакцин против коронавируса. Касаясь темы Крыма, политик утверждал, что данный вопрос должен быть решен на двусторонней основе между Россией и Украиной. "В конце концов, Россия и Украина должны договориться о статусе Крыма на двусторонней основе. Мы можем предложить свою помощь в этом", - заключил он.

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши и стран Балтии, и США, которые требуют от правительства ФРГ "ясных сигналов" в направлении Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей".

В среду в Париже прошли переговоры политических советников лидеров "нормандского формата". Первая более чем за год очная встреча представителей всех четырех стран, проходившая в Елисейском дворце, продлилась восемь с половиной часов. Стороны договорились через две недели продолжить дискуссии в Берлине. Предыдущая встреча, которая прошла 6 января в Москве, но без участия представителя Украины, продлилась около 4,5 часа.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.