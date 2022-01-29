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Экс-президент Афганистана Карзай встретился с послом России в Кабуле

Хамид Карзай и Дмитрий Жирнов обсудили ситуацию в Афганистане и вопросы укрепления отношений между двумя странами

КАИР, 29 января. /ТАСС/. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай провел встречу с послом России в Кабуле Дмитрием Жирновым. Об этом сообщается в субботу в Facebook на странице экс-главы государства.

"В ходе состоявшейся беседы обсуждались текущая ситуация [в Афганистане] и вопросы укрепления отношений между двумя странами", - подчеркивается в сообщении.

Во время последней встречи с главой российской дипмиссии, которая прошла в декабре, Карзай, в частности, поблагодарил Россию за оказание афганцам гуманитарной помощи, а также за поддержку афганских студентов, подавших заявки на получение российских стипендий.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои войска. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а 6 сентября заявили об установлении контроля над всей афганской территорией. 7 сентября талибы огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Теги
АфганистанРоссияКарзай, Хамид
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