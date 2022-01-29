СМИ: отряды курдов уничтожили пять террористов ИГ в Хасеке

БЕЙРУТ, 29 января. /ТАСС/. Курдские формирования "Силы демократической Сирии" (СДС) возобновили в субботу операцию по зачистке кварталов Гувейран и Хай-эз-Зухур на южной окраине города Хасеке (630 км от Дамаска) от проникших туда террористов. Как передал в субботу телеканал Al-Hadath, бойцы СДС взяли штурмом один из домов, который служил укрытием для банды из террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В перестрелке были ликвидированы пять террористов, отказавшихся сложить оружие. По информации телеканала, к текущему моменту отряды СДС уничтожили свыше 180 членов ИГ, которые участвовали в вооруженном мятеже в Хасеке. Потери курдов составили 74 бойца, погибли также семь мирных граждан.

20 января банда ИГ из 200 боевиков захватила тюрьму Эс-Синаа в квартале Гувейран, где содержались 3,5 тыс. человек, в том числе наемники, участвовавшие в боевых действиях в рядах террористов. Командование СДС при поддержке ВВС США провело масштабную операцию по подавлению мятежа. 26 января курды объявили о восстановлении контроля над пенитенциарным учреждением, которое было сильно разрушено в ходе боевых действий. Сдавшиеся террористы временно перемещены в другие места заключения.

Боестолкновения между курдскими силами и террористами ИГ в кварталах Гувейран и Хай-эз-Зухур заставили мирных граждан покинуть свои дома и переселиться в безопасные районы в центре города. По данным источников в ООН, которые привел телеканал Al-Hadath, число беженцев достигло 45 тыс. Городские власти предоставили им временное жилье, воду, лекарства, отопительные приборы и продовольствие.