Во Франции заявили, что страна готова направить военных в Румынию в рамках миссии НАТО

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Франция готова при необходимости направить в Румынию в рамках возможного расширения миссии НАТО несколько сотен французских военных. Об этом сообщила в субботу министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в эфире радиостанции France Inter.

"Мы готовы к тому, чтобы развернуть наших военных в Румынии - стране, граничащей с Украиной - при соответствующем решении НАТО", - сказала Парли. "Речь идет о нескольких сотнях военных", - уточнила она.

Глава французского оборонного ведомства напомнила, что в четверг для обсуждения этого вопроса она посетила Бухарест. В этот же день в Румынию прибыла группа экспертов Министерства вооруженных сил Франции для оценки возможного расширения миссии НАТО в этой стране. "Мы обсуждали этот вопрос (отправки военных - прим. ТАСС) с нашими румынскими партнерами", - сказала она. "В ближайшее время у нас должна состояться встреча с членами НАТО по этому поводу", - добавила Парли.

Она напомнила, что на прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности "взять на себя обязательства по новым миссиям типа EFP [enhanced forward presence, "усиленное присутствие на переднем крае"], в частности в Румынии, если такое решение будет принято в НАТО". Министр отметила озабоченность Парижа ситуацией вокруг Украины и подчеркнула необходимость деэскалации напряженности.

В последнее время Украина и несколько государств Запада стали вновь обвинять Россию в том, что она якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими свою независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что подобные заявления являются пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, а Россия ни для кого не представляет угрозы.