Токаев поручил разыскать вандалов, осквернивших кладбище в Алма-Атинской области

НУР-СУЛТАН, 29 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил главе МВД республики разыскать вандалов, осквернивших православное кладбище в Алма-Атинской области.

"Министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву дано поручение разыскать вандалов, осквернивших православное кладбище в Уштобе (Алматинская область), с целью привлечения их к уголовной ответственности по закону", - написал Токаев в субботу на своей странице в Twitter.

На видео, распространенном в социальных сетях, видно, что на кладбище с могил сорваны кресты, сломаны ограды и венки.

Как сообщили в департаменте полиции Алма-Атинской области, по факту осквернения кладбища заведено уголовное дело по статье "Вандализм". В рамках расследования проводится розыск и установлению личностей, причастных к преступлению.