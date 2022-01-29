Главы МИД Украины и Франции обсудили помощь Украине и вопросы безопасности

КИЕВ, 29 января. /ТАСС/. Главы МИД Украины и Франции Дмитрий Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан обсудили помощь украинской экономике, а также вопросы, связанные с региональной безопасностью.

"В разговоре с Жан-Ивом Ле Дрианом мы согласились, что в отношении России сейчас важно проявлять бдительность и жесткость и работать над дипломатическими решениями. Обсудили помощь экономике Украины в преодолении рисков безопасности", - написал в субботу Кулеба в Twitter. "Жду его и немецкую коллегу Анналену Бербок в Киеве", - добавил глава МИД.

Ранее глава французской дипломатии сообщил, что 7-8 февраля посетит Украину вместе с главой МИД ФРГ.

По информации украинского МИД, Кулеба подробно проинформировал Ле Дриана о ситуации с безопасностью в приграничных районах страны, на неподконтрольных Киеву территориях и в Черноморском регионе. "Он поблагодарил Францию за решение не эвакуировать членов семей и сотрудников посольства в Киеве", - отметили в ведомстве.

Стороны, добавили в министерстве, договорились "продолжать активную дипломатию для продвижения политико-дипломатического урегулирования" конфликта в Донбассе. В этой связи главы МИД двух стран положительно оценили встречу политических советников глав государств "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) в Париже 26 января и договоренность провести следующую встречу в Берлине через две недели.