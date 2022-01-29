Лидеры ультраконсерваторов Европы выступили за сотрудничество в оборонной сфере

МАДРИД, 29 января. /ТАСС/. Лидеры европейских ультраконсервативных партий подписали декларацию, в которой выступили за сотрудничество в оборонной сфере для защиты от военных угроз. Об этом сообщило в субботу агентство EFE.

В Мадриде прошла встреча, которую организовала испанская крайне правая партия "Вокс" и в которой приняли участие премьер-министры Венгрии и Польши Виктор Орбан и Матеуш Моравецкий, депутат французского парламента Марин Ле Пен и другие. Участники мероприятия подписали декларацию, в которой заявили о необходимости "работать над тем, чтобы гарантировать, что народы Европы будут действовать солидарно перед лицом угрозы внешней агрессии".

"Перед лицом таких угроз необходимы солидарность, решимость и оборонное сотрудничество между народами Европы", - говорится в заявлении. Собравшиеся также заявили о "неэффективности дипломатии" ЕС. "Европейское сообщество задумывалось как пространство свободного сотрудничества между суверенными пространствами, - говорится в декларации. - Однако существует растущая угроза, которая пытается превратить союз в идеологизированное мегагосударство". По версии агентства Europa Press, в документе также утверждается о "военных действиях России на восточной границе Европы", которые "привели на грань войны".

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