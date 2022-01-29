Более 1 тыс. беспилотных летательных аппаратов показали праздничное шоу в Нью-Дели

НЬЮ-ДЕЛИ, 29 января. /ТАСС/. Более тысячи беспилотных летательных аппаратов продемонстрировали в субботу в центре Нью-Дели праздничное представление, приуроченное к национальному празднику Дню республики и 75 годовщине независимости страны. Шоу было видно жителям центральных районов города. Как сообщил в преддверии представления глава министерства науки и технологий Джитендра Сингх, такое количество квадрокоптеров и мультикоптеров впервые поднялись над столицей Индии.

"Это вопрос гордости, что впервые 1000 беспилотников освещают небо (…). Индия становится четвертой страной в мире после Великобритании, России и Китая, которая добилась этого подвига", - сказал министр в интервью информационному агентству ANI. По его словам, все аппараты, учувствовавшие в представлении, имеют индийскую разработку и производство.

В ходе 10-минутного шоу в вечернем небе над центром столицы беспилотники, светившиеся разноцветными огнями, демонстрировали различные фигуры и картины, в том числе изображения лидера национально-освободительного движения Махатмы Ганди, национального флага, карты страны.

Выступление БПЛА прошло в рамках церемонии торжественной вечерней зари, в ходе которой на площади перед президентским дворцом Раштрапати-Бхаван выступили оркестры сухопутных войск, ВВС и ВМС Индии. Это выступление военных оркестров и шоу беспилотников стали частью мероприятий в рамках празднования Дня республики, который отмечается 26 января. Праздничные мероприятия начались 23 января и продлятся до 30 января.

15 августа 1947 года Индия получила независимость от Великобритании. 26 января 1950 года вступила в силу конституция получившей независимость страны, провозгласившая ее республикой. С тех пор каждый год отмечается День республики, а в Нью-Дели проходит военный парад. Дата была выбрана потому, что 26 января 1930 года партия "Индийский национальный конгресс" официально провозгласила декларацию о борьбе за полную независимость Индии от Британской империи.