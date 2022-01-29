Главнокомандующий ВС Украины обсудил с коллегой из США вопросы безопасности в Европе

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли обсудил в субботу по телефону с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным обстановку в плане безопасности в Восточной Европе. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера по итогам переговоров.

Милли и Залужный "обменялись оценками меняющейся обстановки в сфере безопасности в Восточной Европе". "Украина имеет право быть независимой, сохранять территориальную целостность и суверенитет", - добавил полковник. По его версии, "Украина играет особо важную роль в поддержании мира и стабильности в Европе".