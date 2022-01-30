В Португалии пройдут досрочные парламентские выборы

МАДРИД, 30 января. /ТАСС/. Досрочные парламентские выборы состоятся в воскресенье в Португалии на фоне обострения эпидемической ситуации в стране из-за пандемии коронавируса. Гражданам страны предстоит избрать 230 депутатов Собрания республики (однопалатного парламента).

Избирательные участки откроются в 08:00 по местному времени (11:00 мск) и будут работать до 19:00 (22:00 мск). Предварительные итоги голосования будут объявлены ночью.

Изначально волеизъявление было запланировано на 2023 год. Тем не менее 4 ноября прошлого года президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза заявил о намерении распустить парламент и назначить досрочные выборы в стране. Данное решение главы государства было принято после того, как 27 октября 2021 года парламент страны не поддержал проект бюджета Португалии на 2022 год, который представило правительство. Социалистической партии премьер-министра Антониу Кошты, которая не обладала абсолютным большинством в Собрании республики, было необходимо, чтобы парламентарии от других партий либо поддержали проект, либо воздержались при голосовании.

Португальская коммунистическая партия и Блок левых выступили против инициативы правительства, требуя, среди прочего, реформ в системе общественного здравоохранения, повышения пенсий и более значительного повышения минимальной заработной платы.

Без очевидного победителя

Всего в выборах участвует более двадцати политических сил, однако далеко не все они смогут получить кресла в национальном парламенте. Предвыборная кампания была сосредоточена главным образом на внутренней политике страны.

Последние опросы общественного мнения показывают, что выборы могут завершиться без явного победителя. Так, Социал-демократическая партия может рассчитывать на голоса 34,4% избирателей, в то время как Социалистическая партия - на 33,8%.

Таким образом, есть только два реальных кандидата на то, чтобы впоследствии занять пост премьер-министра и сформировать правительство - лидер Социал-демократической партии Руй Риу и Кошта, возглавляющий кабмин с 2015 года.

Тем не менее, по данным опроса, ни одной политической силе не удастся получить абсолютное большинство кресел в парламенте. Это означает, что по итогам выборов может начаться этап переговоров между партиями по вопросу возможной поддержки для утверждения кандидатуры премьера.

Выборы в период пандемии

Выборы проходят в Португалии в разгар пятой волны пандемии ковида. В преддверии волеизъявления в стране был зафиксирован самый высокий суточный прирост числа заболевших. С начала распространения инфекции в республике с населением более 10 млн человек было выявлено свыше 2,5 млн случаев заражения, почти 20 тыс. пациентов умерли. При этом считается, что в Португалии все еще не был достигнут пик текущей волны ковида.

Кроме того, почти 10% населения республики сейчас вынуждены находиться в изоляции либо из-за заражения коронавирусом, либо из-за тесного контакта с заболевшим. В результате португальские власти разрешили людям, которые находятся на карантине, нарушить его, чтобы проголосовать. Тем не менее гражданам страны, находящимся в изоляции, рекомендуется приходить на избирательные участки с 18:00 по 19:00 по местному времени.