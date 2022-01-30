В США не видят признаков возможного участия Китая в эскалации ситуации на Украине

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока что не видят признаков, что Китай каким-либо образом будет вовлечен в эскалацию ситуации на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в опубликованном в субботу интервью американской журналистке Грете ван Састерн, которое будет показано в ее телепередаче "Фул кот прес" в воскресенье.

"Мы не видим признаков, что Китай будет вовлечен в это в какой-либо значимой роли", - сказал он.

Представитель американского ведомства также утверждал, что в случае вторжения России на Украину, помимо экономических санкций, будет "усиливаться изоляция" российской стороны. "Я полагаю, что китайцы это также учитывают", - считает он.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.