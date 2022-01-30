В Германии предложили отправить миротворческую миссию ООН на Украину

БЕРЛИН, 30 января. /ТАСС/. Бывший глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль считает необходимым отправить миротворческую миссию ООН на восток Украины для контроля над перемирием и предотвращения насилия, которая в случае необходимости добивалась бы своих целей и при помощи оружия. Такое мнение он высказал в опубликованном в воскресенье интервью газете Bild am Sonntag.

"Что было бы необходимо, так это международная миротворческая миссия ООН, которая бы там жестко добивалась соблюдения перемирия, отвода тяжелых вооружений и прекращения любой формы насилия - при необходимости посредством оружия. Предложения на этот счет имелись, но никогда не было серьезных консультаций", - полагает Габриэль.

Он заявил, что усилия США, НАТО и Европы якобы нацелены на "предотвращение этой войны в центре Европы". "Но если уж быть честными, то приходится признать, что годами военные конфликты на востоке Украины, в которые вовлечена Россия, не прекращались", - утверждал Габриэль.

"Мы, европейцы, должны однако признать, что не играем в действительности решающей роли в усилиях по недопущению военной опасности. Мы снова зависим от США", - продолжал он. "С точки зрения России Европа не играет никакой роли, ведь в 1945, 1989 и 1997 годах Советский Союз, а затем Россия всегда вели переговоры о судьбе Европы с США. Так это, по мнению России, и должно остаться", - считает экс-глава МИД.

Отвечая на вопрос о перспективе запуска "Северного потока - 2" в сложившейся ситуации вокруг Украины, Габриэль сказал, что, "если хочешь говорить с Россией, то нужно иметь на столе переговоров как можно больше всего и по возможности поменьше всего "хоронить" уже заранее".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.