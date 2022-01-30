Макрон заявил президенту Ирана о необходимости ускорить переговоры по ядерной сделке

ПАРИЖ, 30 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел в субботу телефонные переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси, в ходе которых заявил о необходимости ускорить переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщили в воскресенье в администрации французского лидера.

"В отношении ядерного соглашения 2015 года президент республики <...> настаивал на необходимости ускорения [переговоров] для достижения быстрого и ощутимого прогресса. Он подчеркнул, что Иран должен продемонстрировать конструктивный подход и вернуться к полному выполнению своих обязательств", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Макрон также выразил убеждение в том, что "дипломатическое решение по СВПД возможно и обязательно". Французский лидер заверил, что Франция работает со всеми своими партнерами над тем, чтобы все стороны переговорного процесса выразили четкие и исчерпывающие обязательства в рамках данных переговоров.

Помимо СВПД президенты также затронули региональные вопросы, в том числе ситуацию в Ливане и в Персидском заливе. Макрон в разговоре с иранским коллегой осудил недавние нападения на Объединенные Арабские Эмираты, осуществленные йеменскими мятежниками-хуситами. "Оба лидера согласились с необходимостью найти политическое решение конфликта в Йемене", - отмечается в коммюнике.

Кроме того, Макрон поднял вопрос о тюремном заключении в Иране франко-иранского антрополога Фарибы Адельхах и гражданина Франции Бенжамена Бриера, получившего более 8 лет тюрьмы за "съемку запрещенных территорий", которую он осуществлял с помощью беспилотного аппарата в иранском природном парке. Президент Франции призвал к их немедленному освобождению.

Переговоры по СВПД

В Вене 3 января после новогоднего перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана, который пока не готов к прямому диалогу с американской стороной. Переговорщики уже условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предполагается, что восьмой раунд может стать последним, поскольку участники консультаций настроены на завершение работы в феврале этого года.