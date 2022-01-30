В ЛНР заявили, что киевские силовики перебросили спецназ к линии соприкосновения

ЛУГАНСК, 30 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили к линии соприкосновения военнослужащих отдельного центра специального назначения "Запад" и ведут активную разведку. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"В район населенного пункта Новолуганское в зону ответственности 2-го механизированного батальона 30-й бригады ВСУ отмечено прибытие военнослужащих отдельного центра спецназначения "Запад" (бывший 8-й отдельный полк специального назначения)", - цитирует Филипоненко агентство Луганскинформцентр.

Кроме того, ВСУ ведут активную разведку в районе Станицы Луганской. "На передовых позициях 1-го десантно-штурмового батальона 79-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Станица Луганская установлено нахождение боевиков из состава разведроты соединения, а также расчетов БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) с задачей проведения провокаций и выявления слабых мест в обороне", - рассказал Филипоненко.

Ранее начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщал, что ВСУ ведут подготовку к переходу к активным боевым действиям в Донбассе, тщательно скрывая стягивание сил. При этом начальник управления Народной милиции заявлял, что ВСУ в настоящее время не готовы к наступлению по всей линии соприкосновения.

С 9 января в Донбассе отмечен рост напряженности, украинские подразделения ведут обстрелы по всей линии соприкосновения.