Глава МИД Греции отправится на Украину для встреч с диаспорой и ОБСЕ

АФИНЫ, 30 января. /ТАСС/. Глава МИД Греции Никос Дендиас отправится в понедельник на Украину для встреч с представителями греческой диаспоры, а также ОБСЕ. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой греческого внешнеполитического ведомства.

По ее информации, Дендиас приедет в поселок Сартана и город Мариуполь, чтобы провести встречи с представителями этнических греков и местными чиновниками. "Министр иностранных дел во время своего пребывания в Сартане возложит венок к памятнику погибшим жителям Сартаны в 2014 году. Он посетит 8-ю школу специального изучения новогреческого языка. Ожидается, что в мероприятии примут участие, в частности, председатель военно-политического управления и греки из Сартаны и [села] Чермалыка. Кроме того, министр иностранных дел посетит Музей истории и этнографии греков Приазовья", - говорится в сообщении.

В ходе визита в Мариуполь Дендиас встретится в мэрии с заместителем руководителя городской администрации Михаилом Когутом, а также с председателем Мариупольского районного совета Степаном Махсмой, отметили в пресс-службе. После этого министр иностранных дел отправится в Культурный центр Федерации греческих обществ Украины (ФГОУ), где его встретят председатель ФГОУ Александра Проценко-Пичаджи, ее заместители и члены греческих обществ. "Ожидается, что во встрече примут участие ректор Мариупольского государственного университета Николай Трофименко, профессора кафедры греческой филологии, а также председатели объединенных территориальных сообществ. Перед отъездом в Грецию глава МИД также посетит офис Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.