Глава СДПГ считает, что поставки Германией оружия Украине были бы ошибочным сигналом

БЕРЛИН, 30 января. /ТАСС/. Сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль считает "совершенно ошибочным сигналом" поставки Берлином оружия Киеву.

"Как раз в нынешней ситуации это привело бы к тому, что мы бы открыли дверь, которую больше, возможно, не смогли бы закрыть", - сказал Клингбайль в воскресенье в эфире телеканала ZDF, тем самым подтвердив позицию СДПГ о невозможности предоставления Германией вооружений Украине. "Важно вести с российской стороной дипломатические переговоры о том, как нам предотвратить войну в центре Европы", - считает глава социал-демократов.

Клингбайль дал понять, что критически относится к передаче вооружений Украине и другими странами. "Я против поставок оружия в кризисные регионы вне зависимости от того, из какой оно страны", - подчеркнул он. Берлин до сих пор блокирует передачу Эстонией произведенных в ГДР 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Как отметили в оборонном ведомстве ФРГ, процесс проверки поставок гаубиц пока продолжается.

В то же время Клингбайль обвинил Россию в обострении ситуации вокруг Украины. "Как руководство партии мы говорим очень ясно, и канцлер [Олаф Шольц] это подчеркивал, что эскалация, которую мы сейчас наблюдаем, исходит от России", - утверждал сопредседатель СДПГ. Так он прокомментировал слова бывшего канцлера от СДПГ Герхарда Шрёдера (занимал пост в 1998-2005 годах), который ранее в своем подкасте выразил надежду на то, что "бряцание оружием на Украине наконец прекратится".

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и канцлер Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши и стран Балтии, и США, которые требуют от правительства ФРГ "ясных сигналов" в направлении Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.