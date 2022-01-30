В Вашингтоне уверены, что заседание СБ ООН по Украине состоится

НЬЮ-ЙОРК, 30 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты уверены, что намеченное на 31 января заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины не будет отменено. Об этом заявила в воскресенье постоянный представитель США при всемирной организации Линда Томас-Гринфилд.

"Россия не сможет заблокировать проведение встречи [по Украине] Советом Безопасности", - сказала она в эфире телеканала ABC, утверждав, что российская сторона "определенно попытается" сорвать проведение заседания.

В четверг постоянное представительство США при ООН запросило провести 31 января заседание Совета Безопасности всемирной организации по ситуации вокруг Украины, поскольку действия РФ в отношении Киева, по версии Вашингтона, представляют угрозу международному миру и безопасности. В пятницу представитель Норвегии (страна - председатель Совбеза ООН) сообщила, что заседание состоится. При этом если хотя бы одна из стран в СБ ООН выступает против встречи, то вопрос о ее проведении может быть поставлен на голосование. Для одобрения необходимо девять голосов из 15.

В пятницу первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал предложение США провести встречу по Украине "пиар-трюком, позорным для репутации" Совбеза, поскольку Вашингтон пытается выдать свои беспочвенные обвинения за угрозу международному миру и безопасности. Он выразил надежду, что "коллеги по СБ ООН не поддержат" проведение заседания.