В Португалии завершилось голосование на парламентских выборах

МАДРИД, 30 января. /ТАСС/. Голосование на досрочных парламентских выборах завершилось в воскресенье в Португалии. Граждане страны избрали 230 депутатов Собрания республики (однопалатного парламента).

Избирательные участки открылись в 08:00 по местному времени (11:00 мск) и работали до 19:00 (22:00 мск). Как ожидается, предварительные итоги голосования будут объявлены ночью.

Последние опросы общественного мнения показывают, что выборы могут завершиться без явного победителя. Главными конкурентами являются Социал-демократическая партия и Социалистическая партия премьер-министра Антониу Кошты. Тем не менее, по данным опросов, ни одной политической силе не удастся получить абсолютное большинство кресел в парламенте. Это означает, что по итогам выборов может начаться этап переговоров между партиями по вопросу возможной поддержки для утверждения кандидатуры премьера.