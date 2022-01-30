Байден увязал обсуждение легитимности талибов с освобождением похищенного американца

ВАШИНГТОН, 30 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден потребовал от пришедшего к власти в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) освободить похищенного в этой стране в 2020 году американца Марка Фрерихса, назвав этот шаг условием любого дальнейшего обсуждения легитимности правительства талибов. Заявление американского лидера распространила в воскресенье пресс-служба Белого дома.

"Талибы должны немедленно освободить Марка, прежде чем они смогут рассчитывать на какое-либо рассмотрение вопроса об их стремлении к легитимности. Это не подлежит обсуждению", - заявил Байден.

В августе 2020 года Госдеп предложил вознаграждение в размере до $5 млн за информацию "о похищении" двух американцев, пропавших ранее без вести в Афганистане. Марк Фрерихс, один из пропавших, перестал выходить на связь в начале февраля 2020 года. На тот момент он проживал в Кабуле. Фрерихс переехал в Афганистан за 10 лет до этого и работал "над строительными проектами".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа прошлого года талибы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав своего временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.