Партия премьера Португалии лидирует на выборах после обработки 34% бюллетеней

МАДРИД, 30 января. /ТАСС/. Социалистическая партия премьер-министра Португалии Антониу Кошты лидирует на прошедших в воскресенье досрочных выборах после обработки 34,59% избирательных бюллетеней. Об этом сообщило министерство внутренней администрации страны.

По его информации, за партию проголосовали 43,75% избирателей. За ней следует Социал-демократическая партия, которую возглавляет Руй Риу и за которую отдали голоса 32,47% граждан республики. Правая партия "Хватит" на данный момент становится третьей по числу мандатов силой в португальском парламенте с поддержкой 7,41% жителей страны.

Таким образом, Социалистическая партия не получает абсолютного большинства мест в Собрании республики, чтобы беспрепятственно сформировать правительство. Это означает, что после выборов может начаться этап переговоров между различными политическими силами по вопросу возможной поддержки.