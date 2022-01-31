США попытаются провести заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины

ООН, 31 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены вынести в понедельник на обсуждение Совета Безопасности ООН ситуацию вокруг Украины. Норвегия, в январе председательствующая в Совбезе, подтвердила проведение заседания в 10:00 (18:00 мск), однако обсуждение любого вопроса на встрече Совбеза может быть заблокировано в результате процедурного голосования перед ее началом.

Инициировать процедурное голосование может любой член СБ ООН. Для обсуждения того или иного вопроса необходимо, чтобы в поддержку инициативы высказались не менее девяти из 15 членов (пять постоянных и 10 непостоянных). Таким образом, чтобы предложение было заблокировано, необходимо, чтобы не менее семи членов Совбеза выступили против или воздержались. Блокирующего голоса - права вето - как в голосовании по остальным, не процедурным, вопросам в данном случае ни у кого нет.

Россия пока не объявляла о планах инициирования процедурного голосования. Вместе с тем первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, говоря о предложении США, выразил надежду на то, что "коллеги по СБ ООН не поддержат такой пиар-трюк, позорный для репутации СБ ООН". Представитель администрации США, комментируя эти слова позже в тот же день, выразил уверенность в том, что в случае голосования в поддержку обсуждения ситуации вокруг Украины выскажется достаточное число членов Совбеза.

В СБ ООН входят Россия, Великобритания, Китай, США, Франция, а также в качестве непостоянных членов Албания, Бразилия, Габон, Гана, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия и ОАЭ. По информации источников ТАСС во всемирной организации, США в последние недели проводили активную работу с членами Совбеза, чтобы заручиться их поддержкой.

Состав участников заседания уточняется, пока ни одна из стран не заявляла о выступлениях представителей выше уровня постпредов.

В заседании, если они состоится, примет участие и представитель Украины.

Есть ли угроза миру?

В постпредстве США при ООН считают, что действия России вокруг Украины "представляют прямую угрозу международному миру и безопасности и Уставу ООН". США утверждают, что у границы Украины собрано около 100 тыс. российских военных и что Россия "участвует в других дестабилизирующих действиях, направленных на Украину".

Полянский подчеркивал, что Вашингтон пытается в ситуации с Украиной выдать свои беспочвенные обвинения в адрес РФ за угрозу международному миру и безопасности.

Ранее США и другие страны Запада неоднократно выступали с утверждениями о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы. При этом Песков не исключил вероятности провокаций для оправдания таких заявлений и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 января выразил иностранным СМИ недовольство нагнетанием на Западе слухов о неизбежности войны. "Это не так", - сказал он и подчеркнул, что нагнетание паники вокруг ситуации на украинской границе очень дорого обходится его стране: из-за этого с Украины уже выведено 12,5 млрд долларов, а на стабилизацию украинской экономики потребуется $4-5 млрд. Он также назвал неправильными и чрезмерными действия ряда стран, эвакуировавших своих дипломатов или членов их семей из Киева, и сравнил ситуацию с бегством с "Титаника". "Я считаю, что у нас не "Титаник", - сказал он.

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь, отвечая на вопрос о созыве заседания Совбеза, отметил, что "Совет Безопасности должен помочь в деэскалации ситуации вместо того, чтобы подливать масла в огонь". Он напомнил, что "Россия ясно заявила, что у нее в планах нет войны". "Обе стороны (США и Россия) продемонстрировали готовность продолжать переговоры. Давайте дадим им [возможность] урегулировать расхождения посредством диалога, переговоров", - сказал он.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. Уже прошло несколько раундов консультаций в различных форматах, однако о каких-то договоренностях пока не было объявлено. 26 января американская сторона передала России свой письменный ответ на предложения Москвы.

Возможный исход

Для принятия резолюции или хотя бы заявления Совета Безопасности необходимо согласие всех его постоянных членов. Представитель американской администрации ранее подчеркнул, что США не ожидают принятия по итогам заседания Совбеза каких-либо документов. Вашингтон в первую очередь заинтересован в том, чтобы привлечь внимание международного сообщества к приписываемым России действиям вокруг Украины.

Не исключено, что Соединенные Штаты и их союзники выступят по итогам встречи с совместным заявлением, но иметь какой-либо силы оно не будет.