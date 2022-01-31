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Хуситы планируют новую военную операцию против ОАЭ

Власти ОАЭ пока не давали комментариев относительно заявления мятежников

КАИР, 31 января. /ТАСС/. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) в ближайшее время объявит о проведении новой военной операции на территории Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщил в ночь на понедельник официальный представитель мятежников бригадный генерал Яхья Сариа на своей странице в Twitter.

"В ближайшие часы будет опубликовано важное заявление ВС Йемена (хуситов) с подробностями проведения широкомасштабной военной операции в глубине [территории] ОАЭ", - указал пресс-секретарь "Ансар Аллах", не приведя других подробностей.

Власти ОАЭ пока не давали комментариев относительно данного заявления мятежников.

17 января хуситы осуществили атаку с применением беспилотников и баллистических ракет на инфраструктуру Национальной нефтяной компании Абу-Даби, а также на строительную площадку в районе международного аэропорта столицы ОАЭ. В результате возникшего на одном из объектов компании пожара четыре человека погибли, более пяти получили ранения.

В ночь на 24 января Минобороны ОАЭ проинформировало о перехвате и уничтожении двух баллистических ракет, которые направлялись хуситами на Абу-Даби. Позднее в ведомстве заявили об уничтожении в Йемене установки для запуска баллистических ракет, которая принадлежала представителям "Ансар Аллах".

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