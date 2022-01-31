СМИ: КНДР подтвердила, что 30 января провела пуск ракеты средней дальности

ТАСС, 31 января. КНДР подтвердила, что провела в воскресенье испытательный запуск баллистической ракеты средней дальности. Об этом в понедельник сообщил американский интернет-портал NK News .

По его данным, речь идет о ракете "Хвасон-12". Сообщается, что запуск был произведен, чтобы удостовериться в точности функционирования системы вооружения ракеты.

Как уточняет издание, лидер КНДР Ким Чен Ын не присутствовал при испытании.

По данным южнокорейского Комитета начальников штабов, КНДР в воскресенье, 30 января, в 7:52 (01:52 мск) произвела запуск баллистической ракеты средней дальности из района деревни Мупхён-ри провинции Чагандо в направлении Японского моря. Ракета пролетела около 800 км, достигнув максимальной высоты в 2 тыс. км. Пхеньян не проводил подобных пусков с конца 2017 года, соблюдая добровольный мораторий на запуски межконтинентальных баллистических ракет и ядерные испытания.

Нынешний пуск стал седьмым с начала года. Ранее в этом месяце КНДР провела испытания тактических управляемых ракет и железнодорожного ракетного комплекса, а также гиперзвуковых ракет, способных осуществлять маневры после взлета.