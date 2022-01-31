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Посол Украины в США отвергла заявления о росте напряженности между Киевом и Вашингтоном

У сторон могут быть некоторые дискуссии, может быть разница во взглядах, отметила Оксана Маркарова

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Посол Украины в США Оксана Маркарова отвергла появившиеся ранее в американских СМИ сообщения о том, что в отношениях между Киевом и Вашингтоном растет напряженность из-за разногласий по поводу трактовки сведений о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину.

"Никаких трений нет. Послушайте, у нас могут быть некоторые дискуссии, у нас может быть разница во взглядах, но Соединенные Штаты являются нашим стратегическим партнером и, я бы даже сказала, стратегическим другом номер один", - заявила она в воскресенье в эфире телеканала CBS.

"Наши отношения, особенно в последний год, были на самом высоком уровне за последние, я бы сказала, 30 лет", - добавила Маркарова.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщала о растущей напряженности в отношениях Вашингтона и Киева. По ее информации, президент США Джо Байден и его помощники недовольны тем, что украинское руководство "преуменьшает угрозу" якобы готовящегося вторжения, а также "без особой благодарности" принимает поддержку со стороны США. В свою очередь в Киеве считают, что США "чрезмерно реагируют" на сложившуюся ситуацию, "сея панику и внося беспорядок в экономику" Украины, при этом отказываясь вводить превентивные санкции в отношении России.

До этого телекомпания сообщила со ссылкой на источник в правительстве Украины, что состоявшийся в четверг телефонный разговор Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского нельзя охарактеризовать как конструктивный. Эту информацию опровергли пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Сам Зеленский заявил, что у него нет недопонимания с американским лидером.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

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