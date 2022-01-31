Премьер Эстонии призвала ФРГ оказать помощь Киеву на фоне кризиса на границе РФ с Украиной

БЕРЛИН, 31 января. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала власти Германии оказать помощь Киеву на фоне обострения ситуации на границе Украины и России. Об этом она заявила в интервью, опубликованном в воскресенье в германской газете Bild.

"Мы призываем наших германских партнеров прислушиваться к украинцам. Украина обратилась за помощью. Стране нужна помощь в самообороне от агрессора", - утверждала Каллас.

Вместе с тем она добавила, что Германия является близким и важным партнером и союзником Эстонии. "Мы остаемся в тесном контакте. Каждая страна вправе определять свою роль, и мы приветствуем все усилия по оказанию Украине любой возможной помощи", - заключила премьер Эстонии.

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и канцлер ФРГ Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши, стран Балтии и США, которые требуют от правительства ФРГ "ясных сигналов" в направлении Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей".

Берлин до сих пор блокирует передачу Эстонией произведенных в ГДР 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Как указали в оборонном ведомстве ФРГ, процесс проверки поставок гаубиц пока продолжается.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.