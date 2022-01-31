Глава Верховного суда Киргизии подала в отставку

БИШКЕК, 31 января. /ТАСС/. Председатель Верховного суда Киргизии Нургуль Бакирова написала на имя президента Садыра Жапарова заявление об отставке. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба суда.

"Председатель Верховного суда Кыргызской Республики Нургуль Бакирова обратилась на имя президента Кыргызской Республики с заявлением об освобождении ее от должности по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Как пояснили в суде, в новой конституции кардинально изменен порядок избрания председателя Верховного суда. "Если раньше председатель избирался судьями Верховного суда сроком на три года, то, согласно новой Конституции, председатель назначается президентом Кыргызской Республики сроком на пять лет с согласия депутатов Жогорку Кенеша (парламента - прим. ТАСС), основанного на предложении Совета судей. В связи с чем Нургуль Бакирова приняла решение о сложении полномочий председателя Верховного суда по собственному желанию", - проинформировали в пресс-службе.