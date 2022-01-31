Глава Минобороны Украины заявил, что готов встретиться с Шойгу при посредничестве Запада

Отказ от расширения на восток и оружия у границ. О чем РФ хочет договориться с США и НАТО

"Такой инициативы [о встрече] не было, но если кто-то ее проявит или организует, имеется в виду НАТО или Евросоюз, на полях Брюсселя или Мюнхена, где в феврале состоится конференция безопасности, или под модерацией моих коллег - министра обороны Соединенных Штатов или Великобритании - почему бы нет?" - сказал Резников в опубликованном в понедельник интервью изданию "Левый берег".

"Я готов встречаться, разговаривать, ответить на вопрос, представляем ли мы им угрозу. Может быть, задать свои вопросы", - сказал министр. "Но именно с глазу на глаз разговаривать с представителями Российской Федерации на этом уровне нет никакого смысла", - считает он.

По его словам, такая встреча возможна в присутствии "мощных модераторов, посредников того же уровня". "Сегодня есть нормандский формат на уровне президентов, на уровне политических советников, встречи на уровне министров иностранных дел. Почему не могут быть встречи на уровне министров обороны с участием других министров обороны?" - отметил Резников.