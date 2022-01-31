Reuters: глава Минобороны Венгрии не видит необходимости в размещении сил НАТО в стране

ВЕНА, 31 января. /ТАСС/. Министр обороны Венгрии Тибор Бенко не видит необходимости в размещении дополнительных сил НАТО из других государств в его стране. Как сообщило в понедельник агентство Reuters, Бенко сделал такое заявление на встрече с главой оборонного ведомства Великобритании Беном Уоллесом.

По данным Reuters, министр отметил, что "в данный момент необходимость в размещении в Венгрии войск НАТО из других стран отсутствует".

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО не будет размещать свои военные силы на Украине, поскольку 5-я статья Вашингтонского договора НАТО о коллективной обороне не может быть введена в действие при нападении на страну, которая не входит в альянс, а является его партнером. При этом Столтенберг отметил, что альянс готов увеличить свое военное присутствие на российских границах.

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозы.