Молдавские социалисты заявили, что будут добиваться отставки президента и кабмина

КИШИНЕВ, 31 января. /ТАСС/. Новое руководство оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) будет добиваться отставки президента Майи Санду и правительства, которое сформировала поддерживающая ее Партия действия и солидарности (ПДС). Об этом в ходе брифинга в понедельник сообщили члены исполнительного совета партии, которые возглавили формирование после ухода с поста ее председателя экс-президента Игоря Додона.

"Партия социалистов как главная оппозиционная сила сделает все, чтобы избавить жителей страны от опасности, которая называется "ПДС". Мы задействуем все законные меры, в том числе и протесты, чтобы эта власть ушла в историю", - сказал вице-председатель парламента, исполнительный секретарь партии Влад Батрынча. Он обвинил "президента и правительство Натальи Гаврилицы, которое сформировала ПДС", в падении уровня жизни в стране, неспособности справиться с экономическим, пандемическим и энергетическим кризисами, провале переговорного процесса по приднестровскому урегулированию и других ошибках.

Социалисты ушли в оппозицию после того, как на досрочных выборах в парламент в июле прошлого года победу одержала проевропейская ПДС. На выборах они создали блок с Партией коммунистов Республики Молдова, сформировав фракцию в 32 депутата в 101-местном парламенте.

В конце прошлого года Додон оставил руководство ПСРМ, став ее почетным председателем. Он также возглавил созданную летом прошлого года совместно с "Деловой Россией" организацию "Молдавско-российский деловой союз". Вместо него партией будет управлять избранный на прошлой неделе исполнительный комитет, в который вошли Батрынча, депутат парламента, бывший вице-премьер Ольга Чеботарь, депутат Григорий Новак, депутат Адела Рэйляну, экс-советник президента Максим Лебединский. Согласно новому уставу партии, исполнительный комитет избирается сроком на четыре года.