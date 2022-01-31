Власти Судана заявили, что в ходе демонстраций 30 января пострадали 62 полицейских

КАИР, 31 января. /ТАСС/. Суданские власти заявили, что в ходе массовых акций протеста в стране 30 января пострадали 62 сотрудника полиции. Об этом в понедельник сообщило информационное агентство SUNA ​​​​​.

Правоохранители также сообщили о задержании 56 протестующих. Кроме того, полиция подтвердила, что семь участников акций протеста получили ранения и один человек погиб, о чем ранее сообщалось в заявлении Центрального комитета врачей Судана, опубликованном в воскресенье в Facebook.

В воскресенье несколько тысяч человек вышли на улицы Хартума и других городов страны на "марш миллионов", требуя гражданского правления. Часть протестующих направилась в сторону расположенного в суданской столице президентского дворца. Для разгона демонстрантов местная полиция использовала светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Уже три месяца в Судане не прекращаются волнения, вызванные решением главнокомандующего армией Абдель Фаттаха аль-Бурхана объявить чрезвычайное положение в стране, распустить правительство и возглавляемый им управляющий Суверенный совет. Несмотря на его обещания "защитить переходный период" и организовать выборы в середине 2023 года, протестующие требуют немедленного отстранения армии от управления страной. Посреднические усилия не привели к преодолению разногласий между политическими партиями Судана. В разгар кризиса премьер-министр Абдалла Хамдук ушел в отставку.