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ВВС Катара и Иордании подписали соглашение о сотрудничестве

Согласно документу, страны разработают совместный план по усилению региональной безопасности и развитию силовых структур обеих сторон

КАИР, 31 января. /ТАСС/. Военно-воздушные силы (ВВС) Катара и Иордании подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Об этом в понедельник сообщило Министерство обороны Катара в своем официальном аккаунте в Twitter.

Соглашение было подписано начальником штаба катарской армии генерал-майором Джасимом аль-Манаи и командующим ВВС Иордании бригадным генералом Мухаммедом Хиясат. Согласно документу, Катар и Иордания разработают совместный план по усилению региональной безопасности и развитию силовых структур обеих стран.

Договор был заключен в рамках укрепления катарско-иорданских отношений, которые, по заявлениям обеих сторон, "перешли на качественно новый этап за последние несколько лет".

В 2021 году лидеры двух государств эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани и король Иордании Абдалла II инициировали взаимный обмен визитами. Летом того же года руководство Катара объявило о выделении 500 млн долларов на развитие туристического сектора и инфраструктуры в Иордании. Стороны также утвердили проект соглашения о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических и других служебных паспортов.

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