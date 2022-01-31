Глава МИД Франции обсудит возможную отправку военных в Румынию

ПАРИЖ, 31 января. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудит вопрос отправки французских военных в Румынию в рамках возможного расширения миссии НАТО во время поездки в Бухарест 2-3 февраля. Об этом заявил в понедельник официальный представитель французского дипломатического ведомства, отвечая на вопросы журналистов.

"Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о нашей готовности внести вклад в обеспечение новых мер в Румынии в рамках НАТО", - напомнил дипломат. "Эти меры мы определим коллективно с нашими союзниками. Этот вопрос также является предметом консультаций с НАТО и румынскими властями", - отметил он. "Глава МИД Франции обсудит эту тему во время своей поездки в Бухарест 2 и 3 февраля", - подчеркнул представитель МИД.

Ранее министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли сообщила, что Париж готов при необходимости направить в Румынию в рамках возможного расширения миссии НАТО несколько сотен французских военных. Глава французского оборонного ведомства в минувший четверг посетила Бухарест для обсуждения этого вопроса. В этот же день в Румынию прибыла группа экспертов Министерства вооруженных сил Франции для оценки возможного расширения миссии НАТО в этой стране.

В последнее время Украина и ряд государств Запада стали вновь обвинять Россию в том, что она якобы готовится к агрессии в Донбассе, где с 2014 года продолжается внутренний вооруженный конфликт Киева с провозгласившими свою независимость Донецкой и Луганской народными республиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что подобные заявления являются пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, а Россия ни для кого не представляет угрозы.