Лидер британских лейбористов призвал Джонсона уйти в отставку из-за скандала с вечеринками

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Лидер британской оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку в свете публикации результатов расследования о вечеринках в резиденции главы правительства на Даунинг-стрит.

"Постоянно нарушая правила, премьер-министр держал нас всех за дураков, он проявил неуважение к самопожертвованию людей [во время пандемии], он показал, что он не соответствует занимаемой должности", - сказал Стармер, выступая в Палате общин парламента Соединенного Королевства. "Британцы не дураки, они никогда не верили ни единому его слову, они думают, что премьер-министр должен сделать достойный шаг и уйти в отставку", - сказал лидер основной оппозиционной партии страны.