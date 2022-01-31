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Bloomberg: Байден выдвинет Бриджит Бринк на должность посла США на Украине

Должность главы диппредставительства США в Киеве остается вакантной с мая 2019 года
Бриджит Бринк U.S. Department of State/Public domain/Wikimedia Commons
Описание
Бриджит Бринк
© U.S. Department of State/Public domain/Wikimedia Commons

ВАШИНГТОН, 31 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выдвинет кандидатом на должность посла США в Киеве кадрового дипломата Бриджит Бринк, которая в настоящий момент возглавляет диппредставительство в Словакии. Об этом сообщило в понедельник со ссылкой на источники агентство Bloomberg.

В Белом доме и Госдепартамента на просьбу ТАСС подтвердить эту информацию пока не ответили. В случае выдвижения кандидатуру Бринк должен будет утвердить Сенат Конгресса США.

Должность главы диппредставительства США в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон, временным поверенным в делах США на Украине в настоящее время является Кристина Квин. Йованович получила назначение на Украину в 2016 году еще при президенте Бараке Обаме. В мае 2019 года она покинула свой пост по личному требованию занимавшего тогда пост главы государства Дональда Трампа, обвинившего ее в нелояльности. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в начале января сообщила журналистам, что поиск кандидатуры нового американского посла на Украине продолжается.

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